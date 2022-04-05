Чехія передала Україні кілька десятків радянських танків і БМП

Повідомляється, що Україні були передані немодернізовані танки Т-72. При цьому точна кількість не називається, проте відомо, що їх на озброєнні чеської армії лише близько 90 одиниць, а експлуатувалися близько 30 танків, які пройшли модернізацію.

Генеральний штаб армії Чехії офіційно не коментує поставки для України.

Також повідомляється про передачу декількох БМП, але це точно не сучасні PbV-501, експорт яких раніше схвалила Німеччина.

"Танки Т-72 у версії М1 старі, але це парадоксальна перевага, оскільки українці вміють ними керувати, їм не потрібно переучуватися. Якби хтось відправив туди сучасну техніку, на це пішли б як мінімум дні, а скоріше тижні або місяці практики", - прокоментував поставки військовий аналітик Лукаш Візінгр.

Зазначимо, це одна з перших поставок важкої військової техніки з країн НАТО з початку війни Росії проти України.