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Чехія передала Україні кілька десятків радянських танків і БМП

Фото: чеські танки їдуть в Україну (twitter.com/sentdefender)
Автор: Ілона Свиридова

Чехія передала українській стороні кілька десятків радянських танків Т-72 і бойових машин піхоти. Партія військової техніки вирушила напередодні, 4 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеське видання "Ехо24".

Повідомляється, що Україні були передані немодернізовані танки Т-72. При цьому точна кількість не називається, проте відомо, що їх на озброєнні чеської армії лише близько 90 одиниць, а експлуатувалися близько 30 танків, які пройшли модернізацію.

Генеральний штаб армії Чехії офіційно не коментує поставки для України.

Також повідомляється про передачу декількох БМП, але це точно не сучасні PbV-501, експорт яких раніше схвалила Німеччина.

"Танки Т-72 у версії М1 старі, але це парадоксальна перевага, оскільки українці вміють ними керувати, їм не потрібно переучуватися. Якби хтось відправив туди сучасну техніку, на це пішли б як мінімум дні, а скоріше тижні або місяці практики", - прокоментував поставки військовий аналітик Лукаш Візінгр.

Зазначимо, це одна з перших поставок важкої військової техніки з країн НАТО з початку війни Росії проти України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США допоможуть передати Україні радянські танки, у Вашингтоні обіцяли, що поставки почнуться найближчим часом.

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