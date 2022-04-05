Чехія передала Україні кілька десятків радянських танків і БМП

Чехія передала українській стороні кілька десятків радянських танків Т-72 і бойових машин піхоти. Партія військової техніки вирушила напередодні, 4 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеське видання "Ехо24".
Повідомляється, що Україні були передані немодернізовані танки Т-72. При цьому точна кількість не називається, проте відомо, що їх на озброєнні чеської армії лише близько 90 одиниць, а експлуатувалися близько 30 танків, які пройшли модернізацію.
Генеральний штаб армії Чехії офіційно не коментує поставки для України.
Також повідомляється про передачу декількох БМП, але це точно не сучасні PbV-501, експорт яких раніше схвалила Німеччина.
"Танки Т-72 у версії М1 старі, але це парадоксальна перевага, оскільки українці вміють ними керувати, їм не потрібно переучуватися. Якби хтось відправив туди сучасну техніку, на це пішли б як мінімум дні, а скоріше тижні або місяці практики", - прокоментував поставки військовий аналітик Лукаш Візінгр.
Зазначимо, це одна з перших поставок важкої військової техніки з країн НАТО з початку війни Росії проти України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США допоможуть передати Україні радянські танки, у Вашингтоні обіцяли, що поставки почнуться найближчим часом.
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