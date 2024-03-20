Чехія передала Києву 300 тисяч снарядів. Вони дадуть перепочинок на фронті на кілька місяців, - МЗС

"У нас є безпосередній досвід 40-річного перебування в ролі сателіта Москви, країни, в яку 1968 року вторглися російські танки, щоб придушити Празьку весну", - заявив він.

Міністр додав, що Прага не може стояти осторонь і дивитися, як Україна залишається без допомоги.

"Ніхто не хоче повертати ті радянські часи, і я маю сказати, що населення дуже чутливе до цього", - наголосив він.

Міністр додав, що Прага готова поставити тисячі додаткових артилерійських снарядів до України, лише за кілька тижнів після того, як вона оголосила про ініціативу щодо отримання таких необхідних поставок з-за меж ЄС.

Чехія знайшла партію снарядів для України

У лютому президент Чехії Петро Павло заявив, що Прага знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів на військові потреби України: півмільйона калібру 155 мм та 300 тисяч калібру 122 мм. Однак для їх закупівлі необхідно було зібрати кошти.

Ініціативу підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. Зокрема, 6 березня Німеччина надала тризначну мільйонну суму на закупівлю боєприпасів. А Норвегія надала на боєприпаси понад 150 млн доларів.

На початку березня Павло заявив, що союзники вже виявили майже всі необхідні кошти для закупівлі анонсованої партії.

За даними видання The Wall Street Journal, Чехія використовує контакти часів холодної війни, щоб отримати необхідні для України боєприпаси. Прага закуповує їх у країн, що виступають як союзники Москви.

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