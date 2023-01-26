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Чехія отримала першу компенсацію від ЄС за передану Україні зброю: названо суму

Фото: Чехія отримала компенсацію ЄС за передану Україні зброю (twitter.com/sentdefender)
Автор: Константин Широкун

Перший платіж від Євросоюзу у розмірі 6,5 млн євро у якості компенсації за поставлене в Україну озброєння надійшов на рахунки Міноборони Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони Чехії.

Компенсації реалізуються через Європейський фонд миру, який слугує для фінансування пріоритетів ЄС у галузі оборони та безпеки.

"Підтримка України — наш стратегічний інтерес, і ми хочемо продовжувати його у співпраці з нашими союзниками. Я ціную, що навіть ЄС не вагався і одразу після початку російської агресії залучив фінансові ресурси Європейського фонду миру для підтримки своїх країн-членів, які допомагають Україні" , - заявила міністр оборони Яна Чорнохова.

Спочатку фонд був створений для фінансування місій та операцій ЄС, а також стабілізації країн-партнерів по сусідству. Вже 28 лютого 2022 року Рада ЄС прийняла рішення про те, що кошти мають бути спрямовані на компенсацію тим країнам-членам, які постачають військову техніку в Україну, та виділила на ці цілі перші 500 млн євро.

Навчальна місія ЄС для України, в якій бере участь Чехія з грудня минулого року, також фінансується за рахунок коштів Європейського фонду миру.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Словаччина та Чехія готові передати Україні танки Leopard, надані ним Німеччиною.

Пізніше Міноборони Чехії спростувала цю заяву і повідомила, що ніхто не просив і не пропонував Чехії надати ці танки.

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