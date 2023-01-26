Чехия получила первую компенсацию от ЕС за переданное Украине оружие: названа сумма

Компенсации реализуются через Европейский фонд мира, который служит для финансирования приоритетов ЕС в области обороны и безопасности.

"Поддержка Украины — наш стратегический интерес, и мы хотим продолжать его в сотрудничестве с нашими союзниками. Я ценю, что даже ЕС не колебался и сразу после начала российской агрессии привлек финансовые ресурсы Европейского фонда мира для поддержки своих стран-членов, которые помогают Украине", - заявила министр обороны Яна Чернохова.

Первоначально фонд был создан для финансирования миссий и операций ЕС, а также для стабилизации стран-партнеров по соседству. Уже 28 февраля 2022 года Совет ЕС принял решение о том, что средства должны быть направлены на компенсацию тем странам-членам, которые поставляют военную технику в Украину, и выделил на эти цели первые 500 млн евро.

Учебная миссия ЕС для Украины, в которой Чехия участвует с декабря прошлого года, также финансируется из средств Европейского фонда мира.