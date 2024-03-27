Чехія отримала додаткові гроші для закупівлі снарядів Україні

Уряд Чехії сьогодні схвалив ще один фінансовий внесок в ініціативу із закупівлі боєприпасів для підтримки України.
Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny.
Глава уряду Чехії вирішив не називати розмір суми, яку сьогодні схвалили урядовці.
За його словами, до ініціативи приєдналися 20 країн. Він подякував країнам, які приєдналися до плану закупівель.
За його словами, боєприпаси прибудуть на об'єкт протягом тижнів-місяців, що вже зараз впливає на ситуацію на полі бою.
Також у МЗС Чехії сьогодні заявили, що кількість артилерійських боєприпасів, які можуть бути передані Україні, не обмежена.
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Вона додала, що Португалія сьогодні офіційно долучилася до ініціативи з постачання снарядів Україні.
Раніше країна заявляла, що внесе в цю ініціативу сто мільйонів євро. До цього Міноборони Чехії уклало аналогічні документи з Данією, Канадою та Латвією.
Нагадаємо, снаряди зараз є однією з головних потреб українських захисників, оскільки їх використання дозволяє стримати наступ російських окупантів.
Минулого місяця президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла близько 800 тисяч боєприпасів, які можна передати Україні поза країнами Євросоюзу. Але для поставок потрібне фінансування.
Низка країн Заходу вже оголосила про те, що приєднуються до ініціативи Чехії. Вони виділили на закупівлю снарядів кошти.
Нещодавно прем'єр України Денис Шмигаль заявив про те, що перші поставки боєприпасів нашим захисникам очікують у квітні.
Вчора міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський сказав, що українським військовим можуть передати вдвічі більше снарядів у рамках ініціативи Чехії. Можливе постачання 1,5 мільйона боєприпасів для артилерії.
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