Чехия получила дополнительные деньги для закупки снарядов Украине

Глава правительства Чехии решил не называть размер суммы, которую сегодня одобрили чиновники.

По его словам, к инициативе присоединились 20 стран. Он поблагодарил страны, которые присоединились к плану закупок.

По его словам, боеприпасы прибудут на объект в течение недель-месяцев, что уже сейчас влияет на ситуацию на поле боя.

Также в МИД Чехии сегодня заявили, что количество артиллерийских боеприпасов, которые могут быть переданы Украине, не ограничено.

Португалия поможет Украине

Министр обороны Яна Чернохова и ее португальский коллега сегодня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании

Она добавила, что Португалия сегодня официально присоединилась к инициативе по поставке снарядов Украине.

Ранее страна заявляла, что внесет в эту инициативу сто миллионов евро. До этого Минобороны Чехии заключило аналогичные документы с Данией, Канадой и Латвией.

Снаряды для Украины