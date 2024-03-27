Чехия получила дополнительные деньги для закупки снарядов Украине

Правительство Чехии сегодня одобрило еще один финансовый вклад в инициативу по закупке боеприпасов для поддержки Украины.
Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny.
Глава правительства Чехии решил не называть размер суммы, которую сегодня одобрили чиновники.
По его словам, к инициативе присоединились 20 стран. Он поблагодарил страны, которые присоединились к плану закупок.
По его словам, боеприпасы прибудут на объект в течение недель-месяцев, что уже сейчас влияет на ситуацию на поле боя.
Также в МИД Чехии сегодня заявили, что количество артиллерийских боеприпасов, которые могут быть переданы Украине, не ограничено.
Министр обороны Яна Чернохова и ее португальский коллега сегодня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании
Она добавила, что Португалия сегодня официально присоединилась к инициативе по поставке снарядов Украине.
Ранее страна заявляла, что внесет в эту инициативу сто миллионов евро. До этого Минобороны Чехии заключило аналогичные документы с Данией, Канадой и Латвией.
Напомним, снаряды сейчас являются одной из главных потребностей украинских защитников, поскольку их использование позволяет сдержать наступление российских оккупантов.
В прошлом месяце президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла около 800 тысяч боеприпасов, которые можно передать Украине вне стран Евросоюза. Но для поставок требуется финансирование.
Ряд стран Запада уже объявили о том, что присоединяются к инициативе Чехии. Они выделили на закупку снарядов средства.
Недавно премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что первые поставки боеприпасов нашим защитникам ожидают в апреле.
Вчера Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский сказал, что украинским военным могут передать вдвое больше снарядов в рамках инициативы Чехии. Возможны поставки 1,5 миллиона боеприпасов для артиллерии.
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