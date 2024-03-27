RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чехия получила дополнительные деньги для закупки снарядов Украине

Архивное фото: Чехия получила дополнительные деньги для закупки снарядов Украине (facebook com ukroboronprom)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Чехии сегодня одобрило еще один финансовый вклад в инициативу по закупке боеприпасов для поддержки Украины.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny.

Глава правительства Чехии решил не называть размер суммы, которую сегодня одобрили чиновники.

По его словам, к инициативе присоединились 20 стран. Он поблагодарил страны, которые присоединились к плану закупок. 

По его словам, боеприпасы прибудут на объект в течение недель-месяцев, что уже сейчас влияет на ситуацию на поле боя. 

Также в МИД Чехии сегодня заявили, что количество артиллерийских боеприпасов, которые могут быть переданы Украине, не ограничено. 

Португалия поможет Украине

Министр обороны Яна Чернохова и ее португальский коллега сегодня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании

Она добавила, что Португалия сегодня официально присоединилась к инициативе по поставке снарядов Украине.

Ранее страна заявляла, что внесет в эту инициативу сто миллионов евро. До этого Минобороны Чехии заключило аналогичные документы с Данией, Канадой и Латвией.

Снаряды для Украины

Напомним, снаряды сейчас являются одной из главных потребностей украинских защитников, поскольку их использование позволяет сдержать наступление российских оккупантов.

В прошлом месяце президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла около 800 тысяч боеприпасов, которые можно передать Украине вне стран Евросоюза. Но для поставок требуется финансирование.

Ряд стран Запада уже объявили о том, что присоединяются к инициативе Чехии. Они выделили на закупку снарядов средства.

Недавно премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что первые поставки боеприпасов нашим защитникам ожидают в апреле.

Вчера Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский сказал, что украинским военным могут передать вдвое больше снарядов в рамках инициативы Чехии. Возможны поставки 1,5 миллиона боеприпасов для артиллерии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧехияПортугалияВойна в Украине