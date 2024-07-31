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Чехія отримає в подарунок від Німеччини 15 танків Leopard за військову допомогу Україні

Ілюстративне фото: танк Leopard (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Чехія отримає в подарунок від Німеччини ще 14 танків Leopard 2A4 і один рятувальний танк Büffel 3 на шасі Leopard 2A4.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Чехії.

Зазначається, що Міноборони Чехії вже підписало документ про передачу танків від Німеччини, які є другою компенсацією за чеські поставки військової техніки в Україну.

Також Чехія та Німеччина почали консультації щодо закупівлі додаткових танків Leopard 2A4. Зокрема, на початку лютого цього року прем'єр-міністр Петр Фіала повідомив про можливість купівлі ще 15 танків Leopard 2A4 у Німеччини. З цього слідує, що Чехія матиме 42 танки Leopard 2A4 і три ремонтно-евакуаційні машини.

"Модернізація нашої танкової армії триває. Ми замінюємо радянську техніку на нові, сучасні машини, які здатні протистояти сучасному полю бою. Це важливий крок вперед для наших танкістів. Я також хочу подякувати німецькій стороні за те, що вона змогла таким чином оцінити нашу допомогу Україні, яка стикається з жорстокою російською агресією", - розповіла міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Чехія отримала від Німеччини всю партію танків Leopard 2. Берлін постачав Празі бойові машини замість радянських Т-72, які були відправлені Києву.

До цього стало відомо, що Чехія погодила з Німеччиною поставку танків Leopard 2 замість переданих Україні танків Т-72.

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ЧехіяТанк Leopard