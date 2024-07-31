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Чехия получит в подарок от Германии 15 танков Leopard за военную помощь Украине

Иллюстративное фото: танк Leopard (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Чехия получит в подарок от Германии еще 14 танков Leopard 2A4 и один спасательный танк Büffel 3 на шасси Leopard 2A4.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Чехии.

Отмечается, что Минобороны Чехии уже подписало документ о передаче танков от Германии, являющихся второй компенсацией за чешские поставки военной техники в Украину.

Также Чехия и Германия начали консультации по закупке дополнительных танков Leopard 2A4. В частности, в начале февраля этого года премьер-министр Петр Фиала сообщил о возможности покупки еще 15 танков Leopard 2A4 у Германии. Из этого следует, что Чехия будет иметь 42 танка Leopard 2A4 и три ремонтно-эвакуационных машины.

"Модернизация нашей танковой армии продолжается. Мы заменяем советскую технику новыми, современными машинами, которые способны противостоять современному полю боя. Это важный шаг вперед для наших танкистов. Я также хочу поблагодарить немецкую сторону за то, что она смогла таким образом оценить нашу помощь Украине , которая сталкивается с жестокой российской агрессией", – рассказала министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Напомним, в декабре 2023 года Чехия получила от Германии всю партию танков Leopard 2. Берлин снабжал Прагу боевыми машинами вместо советских Т-72, которые были отправлены Киеву.

До этого стало известно, что Чехия согласовала с Германией поставку танков Leopard 2 вместо переданных Украине танков Т-72 .

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ЧехияТанк Leopard