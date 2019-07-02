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Чехія скасувала заборону на польоти авіакомпаніям РФ після переговорів

Новини » Політика    02.07.2019 - 12:43
Чехія скасувала заборону на польоти авіакомпаніям РФ після переговорів
Ілюстративне фото (facebook.com aeroflot)

Чехія і РФ видали авіакомпаніям дозвіл на польоти до 7 липня

Чехія скасувала заборону на польоти авіакомпаніям Російської Федерації після переговорів. Про це поінформували в Міністерстві транспорту Чехії, повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема, вранці 2 липня Мінтранс Росії видав авікомпанії Czech Airlines дозвіл здійснювати польоти, який буде діяти до 7 липня.

"Відразу після цього міністерство транспорту Чеської Республіки почало взаємну процедуру щодо російських авіаперевізників. Тому польоти також будуть дозволені до 7 липня 2019 року", - зазначено в повідомленні чеського Мінтрансу.

У відомстві підкреслили, що Прага не прагне заблокувати перельоти між двома країнами, але повинна захищати інтереси своїх перевізників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Прага заборонила деяким російським авіакомпаніям польоти в Чехію, оскільки Росія відмовила національному перевізникові Czech Airlines у переході на постійний дозвіл на польоти по транссибірським маршрутам.

Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство транспорту Росії заборонило грузинським авіакомпаніям здійснювати польоти на територію країни з 8 липня 2019 року. Таке рішення було прийнято для "забезпечення достатнього рівня авіаційної безпеки", а також через борг грузинської сторони перед Росією.

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