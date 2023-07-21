Чехія за останні місяці передала Україні кілька десятків танків Т-72

Чеський міністр зустрілася зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Чехія хоче приєднання до німецького тендеру на закупівлю бойових танків Leopard у новій версії 2A8.

Допомога Україні

Чеська армія наразі використовує модернізовані танки T-72M4CZ. За останні місяці вона поставила Україні кілька десятків старих версій Т-72.

За цю допомогу Німеччина отримає 14 танків Leopard 2A4 і одну ремонтно-евакуаційну машину Bpz3 Büffel.

Чернохова повідомила сьогодні, що Чехія вже отримала п'ять танків, інші мають прибути до кінця року, а ремонтно-евакуаційна машина - навесні 2024 року.

Заява німецького міністра

Зазначається, що під час зустрічі чиновники обговорили війну в Україні. Пісторіус заявив, що демократичні країни продовжуватимуть підтримувати країну, яка зазнала нападу Росії, стільки, скільки це буде необхідно.

"Жахлива війна, яку російський диктатор Володимир Путін веде проти України, є злочином", - сказав він.

За словами Пісторіуса, захист демократії та свободи також означає захист союзників і продовження підтримки України, яка чинить опір російському вторгненню з лютого минулого року. Він похвалив українців, які мужньо захищають свою країну і свободу, і водночас запевнив їх у подальшій підтримці Німеччини.

"Це триватиме стільки, скільки необхідно проти агресивної Росії, яка зневажає міжнародні права та права людини", - додав він.

Допомога від Чехії

У квітні представник Міноборони Чехії заявляв, що країна пропонує модернізувати більше танків Т-72 та передати їх Україні.

Вже у червні повідомлялось, що у Чехії почнуть ремонтувати та модернізувати українські танки Т-64. Після цього їх доставлятимуть на поле бою.