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Чехия обновила правила въезда для иностранцев: что изменится для украинцев

Автор: Юлия Струк

Сегодня в Чехии вступили в силу новые правила въезда в страну. Они распространяются как на граждан Чехии, которые возвращаются в страну, так и на всех иностранцев.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Чехии.

В Чехии страны поделены на зеленую, красную и оранжевую категории. Нашу страну отнесли к красной. Пассажиры из таких стран (как иностранцы, так и граждане Чехии) должны заполнить форму прибытия и пройти ПЦР-тест или карантин перед въездом в страну.

Пассажирам из стран зеленой зоны разрешен въезд без необходимости заполнять форму прибытия и проходить ПЦР-тест или карантин.

Пассажиры, въезжающие из стран оранжевой зоны, могут сделать это без заполнения формы прибытия. Иностранцы, приезжающие в Чехию на работу или учебу, должны будут подать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Как писало РБК-Украина, в конце мая Чехия возобновила выдачу рабочих виз гражданам Украины. Чешские диппредставительства в Украине возобновили работу соответствующих консульских отделов.

Напомним, в конце весны в Польше при попытке пересечь границу с Чехией задержали 33 украинца и два чеха. Они хотели избежать обязательного 14-дневного карантина.

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