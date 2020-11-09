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Чехія відновила правила в'їзду для іноземців: що зміниться для українців

Автор: Юлія Струк

Сьогодні в Чехії набрали чинності нові правила в'їзду в країну. Вони поширюються як на громадян Чехії, які повертаються у країну, так і на всіх іноземців.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Чехії.

У Чехії країни поділені на зелену, червону і помаранчеву категорії. Нашу країну віднесли до червоної. Пасажири з таких країн (як іноземці, так і громадяни Чехії) повинні заповнити форму прибуття і пройти ПЛР-тест або карантин перед в'їздом в країну.

Пасажирам з країн зеленої зони дозволено в'їзд без необхідності заповнювати форму прибуття і проходити ПЛР-тест або карантин.

Пасажири, які в'їжджають з країн помаранчевої зони, можуть зробити це без заповнення форми прибуття. Іноземці, які приїжджають до Чехії на роботу або навчання, повинні будуть подати негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Як писало РБК-Україна, в кінці травня Чехія відновила видачу робочих віз громадянам України. Чеські диппредставництва в Україні відновили роботу відповідних консульських відділів.

Нагадаємо, в кінці весни в Польщі при спробі перетнути кордон з Чехією затримали 33 українців і два чехи. Вони хотіли уникнути обов'язкового 14-денного карантину.

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