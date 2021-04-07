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Чехія стурбована ескалацією на Донбасі

Новость на русском → Прага, Середа 07 квітня 2021 16:36
Чехія стурбована ескалацією на Донбасі Фото: Чехія стурбована порушеннями режиму припинення вогню на сході України (pixabay)
Автор: РБК-Україна

Чеська Республіка стурбована ескалацією напруженості на Донбасі і нарощуванням російських військ навколо українських кордонів. У Міністерстві закордонних справ країни заявили, що твердо підтримують Україну.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Чехії в Twitter.

"Ми з занепокоєнням спостерігаємо за ескалацією напруженості та порушеннями режиму припинення вогню на сході України, а також за посиленням російської риторики та нарощуванням військової могутності навколо українських кордонів", - йдеться в повідомленні.

При цьому уряд Чехії "твердо підтримує наших українських друзів, ми повністю віддані суверенітету і територіальної цілісності України".

Нагадаємо, раніше представник Держдепартаменту США Тижнів Прайс заявив, що Білий дім стурбований інформацією про стягування військ Росії до українського кордону. Він також зажадав, щоб Москва пояснила ситуацію з провокаціями.

У свою чергу в МЗС Росії заявили, що не мають наміру давати США додаткових роз'яснень щодо нарощування військ в українській кордон.

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