ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Чехия начала кампанию массового тестирования на коронавирус

Прага, Среда 16 декабря 2020 10:38
Чехия начала кампанию массового тестирования на коронавирус
Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Чехии началась кампания массового тестирования на коронавирус. Желающих приглашают сдать быстрый тест на антигены.

Об этом сообщает IDNES.

Желающие могут выбрать центр тестирования, их в стране 700, и записаться онлайн на определенную дату и время - чтобы не было очередей. Результат теста будет готов через двадцать минут. Повторная сдача теста будет каждые последующие 5 дней.

Затраты на тестирование будут покрываться медицинской страховкой. Согласно результатам соцопроса, заинтересованы сдать тест около 40% граждан. За два дня до начала работы пунктов через онлайн-портал зарегистрировалось более 18 тысяч человек, большинство из них - на последние дни перед Рождеством.

Напомним, у главы нижней палаты чешского парламента Радека Вондрачека диагностировали коронавирус. Тест, сделанный должностному лицу из-за наличия симптомов болезни, показал положительный результат.

Отметим, правительство Чехии ужесточит ограничения для предприятий и общественных собраний с пятницы в ответ на рост числа случаев заражения COVID-19. Страна с 18 декабря перейдет на четвертый уровень противоэпидемической системы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ЧехияКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь