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Чехия усилит карантин с 18 декабря и введет комендантский час

Прага, Вторник 15 декабря 2020 05:39
Чехия усилит карантин с 18 декабря и введет комендантский час
Фото: флаг Чехии (flickr.com/superciliousness)
Автор: Артур Родивилов

Правительство Чехии ужесточит ограничения для предприятий и общественных собраний с пятницы в ответ на рост числа случаев заражения COVID-19. Страна с 18 декабря перейдет на четвертый уровень противоэпидемической системы.

Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш, сообщает Novinky.

Рестораны смогут работать только на вынос. Снова вводится ночной комендантский час с 23:00 до 05:00, и разрешаются встречи максимум шести человек.

Также будет сокращено количество людей на религиозных службах с 30 до 20 процентов от вместимости церкви.

На четвертом уровне также будут новые исключения. Магазины не будут закрываться по воскресеньям, результаты тестов будут по-прежнему позволять посещать социальные учреждения. Сфера услуг также останется открытой.

"За исключением бассейнов, оздоровительных центров и услуг по размещению", - сказал заместитель премьер-министра Карел Гавличек.

Также с 18 декабря можно будет поехать в горы и покататься на лыжах.

Ранее правительство Чехии огласило ослабление жесткого карантина с 3 декабря. Разрешили работать ресторанам и отменили комендантский час.

Также сообщалось, что правительство Нидерландов приняло решение ввести локдаун по всей территории страны. Он будет действовать с 15 декабря до 19 января 2021 года.

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