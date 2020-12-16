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Чехія почала кампанію масового тестування на коронавірус

Прага, Середа 16 грудня 2020 10:38
Чехія почала кампанію масового тестування на коронавірус
Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Чехії почалася кампанія масового тестування на коронавірус. Охочих запрошують здати швидкий тест на антигени.

Про це повідомляє IDNES.

Охочі можуть обрати центр тестування, їх в країні 700, та записатися онлайн на певну дату й час - щоб запобігти чергам. Результат тесту буде готовий за двадцять хвилин. Повторна здача тесту буде кожні наступні 5 днів.

Витрати на тестування будуть покриватися медичною страховкою. Згідно з результатами соцопитування, зацікавлені здати тест близько 40% громадян. За два дні до початку роботи пунктів через онлайн-портал зареєструвалося понад 18 тисяч людей, більшість з них - на останні дні перед Різдвом.

Нагадаємо, у голови нижньої палати чеського парламенту Радека Вондрачека діагностували коронавірус. Тест, зроблений посадовцю через наявність симптомів хвороби, показав позитивний результат.

Зазначимо, уряд Чехії посилить обмеження для підприємств і громадських зборів з п'ятниці у відповідь на зростання числа випадків зараження COVID-19. Країна з 18 грудня перейде на четвертий рівень протиепідемічної системи.

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