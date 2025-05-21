Чехія може навчати військових ЗСУ в Україні: Павел розповів, коли це можливо

Павел заявив, що, якщо буде рішення про розміщення західних військ в Україні, Чехія може розгорнути тренувальну місію на території України.

"Є низка інших можливостей (надання Україні гарантій безпеки, - ред.), але вони, очевидно, залежатимуть від результату переговорів. Включаючи гіпотетичні сили гарантування, які можуть бути розміщені на території (України, - ред.). Зараз вони трохи не на часі", - заявив президент Чехії.

Однак він запевнив, що якщо відповідне рішення все ж буде ухвалене, Чехія розгляне можливість проведення певних спеціалізованих навчань або в Україні, або на їх території.

"І у нас є інші можливості, де ми можемо допомогти Україні у розбудові їхнього власного потенціалу", - додав він.

Він наголосив, що гарантії безпеки Україні "фактично починаються сьогодні" з рішучої підтримки України, яка націлена на те, щоб зробити її якомога сильнішою на майбутніх переговорах.

"Тому, що чим слабша позиція України на початку, тим гірші гарантії на майбутнє", - пояснив президент Чехії.

Водночас Павел наголосив, що найсильнішою гарантією безпеки України буде сильна і добре оснащена українська армія.

"І це те, над чим ми будемо працювати, надаючи нашу допомогу, спеціалізовану підготовку, надаючи обладнання та співпрацюючи з українськими військовими", - підсумував лідер Чехії.