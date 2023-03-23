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Чехія могла б збільшити виробництво боєприпасів, але потрібна допомога українців, - Павел

Фото: президент Чехії Петр Павел (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Чехія могла б збільшити виробництво боєприпасів, але проблемою є брак робочої сили. Проте українців могли б прийти на допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Чехії Петра Павела в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.

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допомогти українській ППО та постачаннями боєприпасів.

Водночас він припускає, що у 2024 році підтримка України з боку союзників може бути значно слабшою. Він Павел додав, що для наступу західні партнери повинні надати Україні більше танків, бойових машин, артилерії, засобів ППО та велику кількість снарядів.

Президент Чехії підкреслив, що Західна Європа нарешті знайшла в країнах Центральної та Східної Європи партнерів, які не бояться висловлювати свою думку і можуть брати участь у спільних проектах.

Нагадаємо, раніше президент Чехії заявив, що Україна буде мати лише один шанс провести великий контрнаступ.

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