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Чехия могла бы увеличить производство боеприпасов, но нужна помощь украинцев, - Павел

Фото: президент Чехии Петр Павел (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Чехия могла бы увеличить производство боеприпасов, но есть проблема нехватки рабочей силы. Однако украинцы могли бы прийти на помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Чехии Петра Павела в интервью Süddeutsche Zeitung.

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украинской ПВО и поставками боеприпасов.

В то же время он предполагает, что в 2024 году поддержка Украины со стороны союзников может быть значительно слабее. Он добавил, что для наступления западные партнеры должны предоставить Украине больше танков, боевых машин, артиллерии, средств ПВО и большое количество снарядов.

Президент Чехии подчеркнул, что Западная Европа наконец-то нашла в странах Центральной и Восточной Европы партнеров, которые не боятся выражать свое мнение и могут участвовать в совместных проектах.

Напомним, ранее президент Чехии заявил, что у Украины будет только один шанс провести большое контрнаступление.

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