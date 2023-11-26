Чехія має намір збільшити видачу комерційних ліцензій на постачання допомоги Україні

В армійських запасах уже немає великої кількості військових матеріалів, які Чехія могла б відправити в Україну. У зв'язку з цим Прага має намір збільшити видачу комерційних ліцензій на постачання допомоги Україні.

Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чорнохова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTK.

Вона наголосила, що чеські приватні компанії отримують ліцензії на експорт. При цьому матеріали на десятки мільярдів крон, зазначила міністр, надійшли в Україну саме від приватних компаній і донорів.

"У нас уже не так багато предметів військового призначення, які ми можемо відправити в Україну. З іншого боку, ми постараємося компенсувати неможливість відправки матеріалів із наших запасів, оскільки не хочемо ставити під загрозу нашу обороноздатність, експортними ліцензіями, які ми видаємо приватним компаніям", - заявила вона.

За словами міністра, Чехія має вільні виробничі потужності для надання допомоги Україні через приватні компанії, про що знають і закордонні партнери.

"Чехія - дуже популярна країна, якраз для різного роду співпраці, ініціатив, - зазначила вона.

Наприклад, через Чехію на данські гроші було відправлено майже 50 бойових машин піхоти, 2 500 пістолетів, 7 тисяч гвинтівок, 500 легких кулеметів і 500 снайперських гвинтівок.

Допомога Україні від Чехії

Раніше повідомлялося, що Чехія готова допомогти Україні реалізувати кілька пунктів "формули миру", спрямованої на припинення війни із РФ.

У Міноборони Чехії наприкінці вересня заявили, що Прага передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок. Йдеться про модель - CZ BREN 2.

У середині жовтня у Чехії розповіли, що спільно з Данією найближчими місяцями поставлять Україні БМП, бойові танки, важке озброєння та іншу техніку як нового виробництва, так і зі складів чеських приватних компаній за рахунок уряду Данії.

Додамо, що цими днями Сенат Чехії продовжив дію мандата на військову підготовку українських солдатів до кінця 2024 року.

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