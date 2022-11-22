Чехія має готуватися до війни проти передового супротивника, - голова Генштабу

"Ми повинні готуватися насамперед до найскладнішого і найнебезпечнішого сценарію, а саме до широкомасштабної війни проти передового супротивника", – попередив голова Генштабу Чехії.

За його словами, якщо між Росією та НАТО розпочнеться конфлікт, Чехію буде порушено негайно, і армія країни буде активним учасником з перших хвилин війни.

"Війна в Україні – це великий тривожний дзвінок для всього суспільства. Потенціал ескалації війни в Україні продовжує зростати. Не можна виключати навіть найсерйозніших сценарій", – додав Ржека.

За словами глави чеського генштабу, армія має зберегти антитерористичний досвід, але насамперед вона має підготуватися до широкомасштабної війни проти передового супротивника.

"Війна в Європі знову стала реальністю і відбувається на кордоні Північноатлантичного альянсу. Вічний спокій – це утопія. Період попередження про цю кризу триває щонайменше з 2014 року. Ми сподівалися, що все заспокоїться. Але надія – це не стратегія", – наголосив Ржака. .

На тлі війни в Україні він закликав уряд до найбільшого в історії чеської армії переозброєння, щоб у разі потреби бути готовими реагувати на погрози.