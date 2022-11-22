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Чехія має готуватися до війни проти передового супротивника, - голова Генштабу

Фото: Чехія має готуватися до війни проти передового супротивника (tatradv.cz)
Автор: Константин Широкун

Армія Чехії потребує екстреної модернізації армії, щоб бути готовими до боротьби з передовим противником, оскільки ескалація війни РФ проти України зростає.

Про це заявив голова Генштабу Чехії Карел Ржека, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Idnes.

"Ми повинні готуватися насамперед до найскладнішого і найнебезпечнішого сценарію, а саме до широкомасштабної війни проти передового супротивника", – попередив голова Генштабу Чехії.

За його словами, якщо між Росією та НАТО розпочнеться конфлікт, Чехію буде порушено негайно, і армія країни буде активним учасником з перших хвилин війни.

"Війна в Україні – це великий тривожний дзвінок для всього суспільства. Потенціал ескалації війни в Україні продовжує зростати. Не можна виключати навіть найсерйозніших сценарій", – додав Ржека.

За словами глави чеського генштабу, армія має зберегти антитерористичний досвід, але насамперед вона має підготуватися до широкомасштабної війни проти передового супротивника.

"Війна в Європі знову стала реальністю і відбувається на кордоні Північноатлантичного альянсу. Вічний спокій – це утопія. Період попередження про цю кризу триває щонайменше з 2014 року. Ми сподівалися, що все заспокоїться. Але надія – це не стратегія", – наголосив Ржака. .

На тлі війни в Україні він закликав уряд до найбільшого в історії чеської армії переозброєння, щоб у разі потреби бути готовими реагувати на погрози.

Раніше ми писали, що Чехія планує у 2023 році навчити до чотирьох тисяч українських військовослужбовців.

Також у Чехії громадяни організували збір коштів, які планується витратити на мобільні зенітні кулеметні установки для ЗСУ.

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