Чехия должна готовиться к войне против передового противника, - глава Генштаба

"Мы должны готовиться в первую очередь к самому сложному и самому опасному сценарию, а именно к широкомасштабной войне против передового противника", – предупредил глава Генштаба Чехии.

По его словам, если между Россией и НАТО начнется конфликт, Чехия будет затронута немедленно, и армия страны будет активным участником с первых минут войны.

"Война в Украине – это большой тревожный звонок для всего общества. Потенциал эскалации войны в Украине продолжает расти. Нельзя исключать даже самые серьезные сценарии", – добавил Ржека.

По словам главы чешского генштаба, армия должна сохранить антитеррористический опыт, но в первую очередь она должна подготовиться к широкомасштабной войне против передового противника.

"Война в Европе снова стала реальностью и происходит на границе Североатлантического альянса. Вечный покой – это утопия. Период предупреждения об этом кризисе длится как минимум с 2014 года. Мы надеялись, что все успокоится. Но надежда – это не стратегия", – подчеркнул Ржака.

На фоне войны в Украине он призвал правительство к крупнейшему в истории чешской армии перевооружению, чтобы в случае необходимости быть готовыми реагировать на угрозы.