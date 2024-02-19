Які доходи українців вивчають при нарахуванні виплат у Чехії: пояснення
Українські біженці у Чехії для отримання фінансової допомоги мають надавати інформацію про доходи всіх членів домогосподарства. Враховуються й надходження коштів з України.
Які доходи українців розглядають при нарахуванні виплат у Чехії, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
Українці у Чехії щомісяця подають заявку на гуманітарну допомогу і вказують, які доходи мають члени домогосподарства. На основі цієї інформації розраховується загальна сума виплат.
Водночас українці інколи стикаються з тим, що їхні розрахунки у центрі зайнятості перераховують, через що вони втрачають фінансову допомогу та безплатне житло. Видання ProUkraїnu звернулося за роз'ясненням до Центру зайнятості в Чехії.
"Для отримання права на фінансову допомогу розглядають доходи та майновий стан заявника та осіб, які проживають разом із ним. Необхідно додати всі доходи в Чехії, з-за кордону й суму залишку на всіх банківських рахунках кожної особи у заявці. Банківські рахунки потрібно підтвердити виписками", – відповіли в установі.
Враховуються такі кошти:
- доходи від прибуткової діяльності: працевлаштування на основі робочого договору, робота за договором про виконання роботи (DPP) і договором про трудову діяльність (DPČ);
- доходи ФОП;
- кошти з України (пенсія, інші види виплат, аліменти).
Доходом не вважається:
- фінансова допомога від Центру зайнятості;
- надзвичайна невідкладна допомога;
- кошти, надані фондом, асоціацією, Фондом притулку, міграції та інтеграції або Дитячим фондом ООН.
Водночас українці цікавляться, за яким курсом рахують українські доходи в чеському центрі зайнятості при нарахуванні допомоги.
"Дохід в іноземній валюті конвертується в чеську валюту за обмінним курсом, оголошеним Чеським національним банком, дійсним на перший день періоду, за який визначається дохід", – пояснили у Центрі зайнятості.
Нагадаємо, ми писали, що українські біженці у Чехії, які отримують виплати, у заявці вказуватимуть додаткову інформацію. Бюро працевлаштування зможуть надсилати запити про пенсії чи виплати до українських установ.
Також ми розповідали, що українські біженці у Чехії, які опинилися у скрутній ситуації, можуть отримати екстрену допомогу. В одноразовій виплаті відмовлять, якщо людина не подавала у поточному місяці заявку на основну гуманітарну допомогу.
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