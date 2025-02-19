У Чехії та Словаччині висловилися щодо відправки військ в Україну

Міністри закордонних справ Чехії та Словаччини зустрілися напередодні у Празі, щоб обговорити актуальні геополітичні події та безпекову конференцію у Мюнхені. Глави МЗС також торкнулися теми зустрічі делегацій США та РФ в Саудівській Аравії, "екстреного" саміту у Парижі та співпраці між країнами.

Після зустрічі очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський на пресконференції заявив, що утримався від обговорення питання відправки військ в Україну. За його словами, про це рано говорити, доки невідомі можливі мирні угоди або гарантії з боку окремих учасників переговорів про завершення війни.

"Я справді не хочу розмірковувати про будь-яке відправлення солдатів чи підрозділів в Україну. Ми взагалі не знаємо, якою буде потенційна мирна угода, які гарантії нададуть окремі учасники. Тому я максимально стриманий у цьому питанні й не спекулюю публічно на цю тему", - заявив Ліпавський.

Натомість міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар категорично відхилив можливість відправки словацьких солдатів в Україну.

"Наша позиція абсолютно чітка. Словаччина не відправить свої війська на територію України", - сказав Бланар.

За словами міністра, подальші кроки його країни залежатимуть від розвитку дискусії щодо миру та забезпечення гарантій безпеки України.