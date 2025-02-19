У Чехії та Словаччині висловилися щодо відправки військ в Україну

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський не хоче поки обговорювати питання розгортання миротворчих сил в Україні. А його колега зі Словаччини Юрай Бланар взагалі проти відправки своїх солдатів для забезпечення миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International.
Міністри закордонних справ Чехії та Словаччини зустрілися напередодні у Празі, щоб обговорити актуальні геополітичні події та безпекову конференцію у Мюнхені. Глави МЗС також торкнулися теми зустрічі делегацій США та РФ в Саудівській Аравії, "екстреного" саміту у Парижі та співпраці між країнами.
Після зустрічі очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський на пресконференції заявив, що утримався від обговорення питання відправки військ в Україну. За його словами, про це рано говорити, доки невідомі можливі мирні угоди або гарантії з боку окремих учасників переговорів про завершення війни.
"Я справді не хочу розмірковувати про будь-яке відправлення солдатів чи підрозділів в Україну. Ми взагалі не знаємо, якою буде потенційна мирна угода, які гарантії нададуть окремі учасники. Тому я максимально стриманий у цьому питанні й не спекулюю публічно на цю тему", - заявив Ліпавський.
Натомість міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар категорично відхилив можливість відправки словацьких солдатів в Україну.
"Наша позиція абсолютно чітка. Словаччина не відправить свої війська на територію України", - сказав Бланар.
За словами міністра, подальші кроки його країни залежатимуть від розвитку дискусії щодо миру та забезпечення гарантій безпеки України.
Нагадаємо, що парламент Нідерландів днями ухвалив резолюцію про можливе розгортання миротворців в Україні. Нідерланди можуть розгорнути миротворчі війська в Україні у разі укладання мирної угоди.
Нещодавно прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що він "готовий і бажає" розмістити британські війська на території України для забезпечення дотримання мирної угоди в разі потреби.
Швеція також не виключає можливості відправлення миротворчих військ до України.
За словами президента України Володимира Зеленського, Україні вдалося суттєво просунутися в питанні створення контингенту іноземних військовослужбовців на своїй території. Це може стати першим кроком для створення об'єднаних Збройних сил Європи.