В Чехии и Словакии высказались по поводу отправки войск в Украину

Глава МИД Чехии Ян Липавский не хочет пока обсуждать вопрос развертывания миротворческих сил в Украине. А его коллега из Словакии Юрай Бланар вообще против отправки своих солдат для обеспечения мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International .

Министры иностранных дел Чехии и Словакии встретились накануне в Праге, чтобы обсудить актуальные геополитические события и конференцию по безопасности в Мюнхене. Главы МИД также коснулись темы встречи делегаций США и РФ в Саудовской Аравии, "экстренного" саммита в Париже и сотрудничества между странами.

После встречи глава МИД Чехии Ян Липавский на пресс-конференции заявил, что воздержался от обсуждения вопроса отправки войск в Украину. По его словам, об этом рано говорить, пока неизвестны возможные мирные соглашения или гарантии со стороны отдельных участников переговоров о завершении войны.

"Я действительно не хочу рассуждать о любой отправке солдат или подразделений в Украину. Мы вообще не знаем, каким будет потенциальное мирное соглашение, какие гарантии предоставят отдельные участники. Поэтому я максимально сдержан в этом вопросе и не спекулирую публично на эту тему", - заявил Липавский.

В свою очередь министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар категорически отверг возможность отправки словацких солдат в Украину.

"Наша позиция абсолютно четкая. Словакия не отправит свои войска на территорию Украины", - сказал Бланар.

По словам министра, дальнейшие шаги его страны будут зависеть от развития дискуссии о мире и обеспечения гарантий безопасности Украины.