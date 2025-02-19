В Чехии и Словакии высказались по поводу отправки войск в Украину
Глава МИД Чехии Ян Липавский не хочет пока обсуждать вопрос развертывания миротворческих сил в Украине. А его коллега из Словакии Юрай Бланар вообще против отправки своих солдат для обеспечения мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.
Министры иностранных дел Чехии и Словакии встретились накануне в Праге, чтобы обсудить актуальные геополитические события и конференцию по безопасности в Мюнхене. Главы МИД также коснулись темы встречи делегаций США и РФ в Саудовской Аравии, "экстренного" саммита в Париже и сотрудничества между странами.
После встречи глава МИД Чехии Ян Липавский на пресс-конференции заявил, что воздержался от обсуждения вопроса отправки войск в Украину. По его словам, об этом рано говорить, пока неизвестны возможные мирные соглашения или гарантии со стороны отдельных участников переговоров о завершении войны.
"Я действительно не хочу рассуждать о любой отправке солдат или подразделений в Украину. Мы вообще не знаем, каким будет потенциальное мирное соглашение, какие гарантии предоставят отдельные участники. Поэтому я максимально сдержан в этом вопросе и не спекулирую публично на эту тему", - заявил Липавский.
В свою очередь министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар категорически отверг возможность отправки словацких солдат в Украину.
"Наша позиция абсолютно четкая. Словакия не отправит свои войска на территорию Украины", - сказал Бланар.
По словам министра, дальнейшие шаги его страны будут зависеть от развития дискуссии о мире и обеспечения гарантий безопасности Украины.
Миротворцы в Украине
Напомним, что парламент Нидерландов на днях принял резолюцию о возможном развертывании миротворцев в Украине. Нидерланды могут развернуть миротворческие войска в Украине в случае заключения мирного соглашения.
Недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он "готов и желает" разместить британские войска на территории Украины для обеспечения соблюдения мирного соглашения в случае необходимости.
Швеция также не исключает возможности отправки миротворческих войск в Украину.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украине удалось существенно продвинуться в вопросе создания контингента иностранных военнослужащих на своей территории. Это может стать первым шагом для создания объединенных Вооруженных сил Европы.