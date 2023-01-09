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Чехія готується передати Україні нові танки. Один із них підписав прем'єр

Фото: прем'єр Чехії Петер Фіала підписує танк для України (twitter.com/P_Fiala)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Чехії готується передати Україні нову партію танків Один із них підписав прем'єр-міністр країни Петер Фіала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Фіала у Twitter.

Чеський прем'єр зазначив, що до України відправлять танки Т-72.

"На танку Т-72, який вирушить до України, я написав коротке послання хоробрим українським захисникам. Я вірю, що українці здобудуть перемогу у боротьбі з російським агресором", - написав він.

Фіала також додав, що Україні буде надано евакуаційну машину TREVA 30.

"Під час мого візиту до армійського арсеналу Excalibur у мене також була можливість охрестити нову евакуаційну машину TREVA 30, яка в майбутньому може допомогти і Україні", - написав він.

Нагадаємо, раніше президент Чехії Мілош Земан закликав продовжувати підтримку України, включаючи надання військової допомоги, і наполягає на тому, що Росії нарешті доведеться піти з України.

Крім того, у Чехії завершила підготовку перша група українських військових.

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