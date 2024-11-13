Чехія готується до нової хвилі біженців з України: які причини

Зазначається, що ситуацію можуть ускладнити труднощі з житлом, доступом до медичних послуг та шкіл.

За словами речниці Міністерства внутрішніх справ Чехії Гани Мали, 381 000 українських біженців, що наразі перебувають у Чехії, створюють значне навантаження на інфраструктуру країни.

Вона додала, що важко передбачити, коли можливості Чехії будуть вичерпані.

За її словами, деяка частина біженців уже інтегрувалася і забезпечує себе самостійно, однак пошук житла, лікарів і місць у школах залишається серйозною проблемою, особливо в великих містах.

Повідомляється, що нова хвиля біженці може бути викликана енергетичною кризою.

Водночас Міжнародне енергетичне агентство попереджає, що зима 2024 року в Україні буде найскладнішою за останній час через можливі проблеми з постачанням тепла та електроенергії.

Зазначається, що у разі погіршення енергетичної ситуації міста можуть стати непридатними для життя, що спонукатиме людей залишати країну.

Окрім цього, у Чехії прогнозують, що навіть у разі завершення війни з України можуть масово виїхати військові, які прагнуть возз’єднатися з сім’ями.

Чеська контррозвідка попереджає, що це буде створювати нові виклики для безпеки країни.

За даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, у разі значного збільшення кількості біженців буде застосовано антикризові заходи, зокрема створення спеціальних таборів для тимчасового проживання.

Також раніше ми повідомляли про те, що Польща теж готується до нової хвилі українських біженців.