Українці в Естонії: інтеграція, труднощі та плани на повернення додому

Естонія, де нині проживає близько 34 тисяч українських біженців, допомагає їм поступово адаптуватися до життя в нових умовах, проте є ті, хто хоче повернутися додому після нормалізації ситуації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

За даними Департаменту соціального страхування Естонії, близько 90% українців, які знайшли тимчасовий прихисток у країні, пройшли адаптаційну програму, а майже половина дорослих інтегрувалися у місцевий ринок праці або активно шукають роботу.

Українські біженці активно вивчають естонську мову, що є важливим етапом інтеграції, хоча багато хто стикається з труднощами.

Деякі зазначають, що вивчення мови - одна з найбільших складнощів у пошуку роботи за спеціальністю.

Та попри прагнення інтегруватися, думки про повернення додому не полишають українців.

Як зазначає керівниця відділу міграційних послуг Департаменту соціального страхування Лійс Палоотс, багато хто з українців хотів би повернутися додому, коли закінчиться війна.

За даними Департаменту, українські біженці не припиняють прибувати до Естонії, хоч і в меншій кількості, ніж на початку повномасштабної війни.

Повідомляється, що в жовтні в Естонії перебувало 34 000 українських біженців з тимчасовим посвідкою на проживання, які були видані через потребу у тимчасовому захисті. Відомо, що серед них - 11 000 дітей.

Не дивлячись на те, що Естонія продовжує допомагати українським біженцям з початку повномасштабного вторгнення РФ, економічна ситуація у країні не з найкращих.

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