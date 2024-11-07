Українці в Естонії: інтеграція, труднощі та плани на повернення додому
Естонія, де нині проживає близько 34 тисяч українських біженців, допомагає їм поступово адаптуватися до життя в нових умовах, проте є ті, хто хоче повернутися додому після нормалізації ситуації в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
За даними Департаменту соціального страхування Естонії, близько 90% українців, які знайшли тимчасовий прихисток у країні, пройшли адаптаційну програму, а майже половина дорослих інтегрувалися у місцевий ринок праці або активно шукають роботу.
Українські біженці активно вивчають естонську мову, що є важливим етапом інтеграції, хоча багато хто стикається з труднощами.
Деякі зазначають, що вивчення мови - одна з найбільших складнощів у пошуку роботи за спеціальністю.
Та попри прагнення інтегруватися, думки про повернення додому не полишають українців.
Як зазначає керівниця відділу міграційних послуг Департаменту соціального страхування Лійс Палоотс, багато хто з українців хотів би повернутися додому, коли закінчиться війна.
За даними Департаменту, українські біженці не припиняють прибувати до Естонії, хоч і в меншій кількості, ніж на початку повномасштабної війни.
Повідомляється, що в жовтні в Естонії перебувало 34 000 українських біженців з тимчасовим посвідкою на проживання, які були видані через потребу у тимчасовому захисті. Відомо, що серед них - 11 000 дітей.
Не дивлячись на те, що Естонія продовжує допомагати українським біженцям з початку повномасштабного вторгнення РФ, економічна ситуація у країні не з найкращих.
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