Чехія готова продовжити постачання боєприпасів Україні, але є нюанс

Ліпавський заявив, що зусилля країни з закупівлі боєприпасів у всьому світі за рахунок фінансування союзників стали "переломним моментом" на полі бою.

За його словами, зараз українські війська відповідають одним пострілом на два постріли Росії, тоді як на початку війни в лютому 2022 року це співвідношення було 1 до 10.

Міністр додав, що цього року постачання зростуть до 1,8 мільйона снарядів за рахунок фінансування з 11 країн. Але плани щодо продовження програми можуть залежати від результатів ключових виборів у жовтні.

"Ми забезпечили фінансування на наступний рік. Але абсолютно вирішальним є збереження політичної підтримки ініціативи щодо боєприпасів після парламентських виборів у Чехії", - заявив глава МЗС Чехії.

За даними Bloomberg, опитування показують, що мільярдер і колишній прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, який висловлювався проти озброєння України та розміщення українських біженців, лідирує в опитуваннях виборців. Правоцентристський уряд на чолі з прем'єр-міністром Чехії Петером Фіалою значно відстає.