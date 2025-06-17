Чехія готова продовжити постачання боєприпасів Україні, але є нюанс

Чехія готова продовжити програму постачання боєприпасів Україні до 2026 року. Однак цьогорічні парламентські вибори у країні можуть привести до влади упротивника військової допомоги Києву.
Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Ліпавський заявив, що зусилля країни з закупівлі боєприпасів у всьому світі за рахунок фінансування союзників стали "переломним моментом" на полі бою.
За його словами, зараз українські війська відповідають одним пострілом на два постріли Росії, тоді як на початку війни в лютому 2022 року це співвідношення було 1 до 10.
Міністр додав, що цього року постачання зростуть до 1,8 мільйона снарядів за рахунок фінансування з 11 країн. Але плани щодо продовження програми можуть залежати від результатів ключових виборів у жовтні.
"Ми забезпечили фінансування на наступний рік. Але абсолютно вирішальним є збереження політичної підтримки ініціативи щодо боєприпасів після парламентських виборів у Чехії", - заявив глава МЗС Чехії.
За даними Bloomberg, опитування показують, що мільярдер і колишній прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, який висловлювався проти озброєння України та розміщення українських біженців, лідирує в опитуваннях виборців. Правоцентристський уряд на чолі з прем'єр-міністром Чехії Петером Фіалою значно відстає.
Нагадаємо, минулого року президент Чехії Петер Павел заявив про те, що його країна знайшла 800 тисяч снарядів, які можна придбати для України. Для цього потрібне було фінансування інших партнерів. Пізніше спало відомо, що в рамках "чеської ініціативи" Україна отримала значно більше снарядів.
Нещодавно стало відомо, що Чехія в рамках своєї ініціативи цьогоріч зможе надати Україні стільки ж боєприпасів, як і у 2024 році, а саме 1,5 млн одиниць.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.