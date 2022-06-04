Чехия готова признать Россию страной-террористом, - вице-спикер Рады

Чехия готова на уровне обеих палат своего парламента принять резолюцию с признанием Российской Федерации страной-террористом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-спикера Верховной рады Елены Кондратюк для "Радио Свобода".
Сообщается, что накануне в Чехии она встречалась с представителями местного парламента. По ее словам, Чехия одной их первых стран в мире осудила российское вторжение и приняла резолюцию с признанием военных преступлений геноцидом в отношении Украины.
"Сейчас мы также говорили о том, что Чехия готова принять на уровне двух палат своего парламента также резолюцию о признании Российской Федерации страной-террористом. Это очень важно", - подчеркнула Кондратюк.
Напомним, ранее Верховная рада официально обратилась в Конгресс США с просьбой признать Россию страной-террористом.
Отметим, признание конкретной страны террористом или спонсором терроризма, как правило, влечет за собой наложение жестких санкций и ограничение в торговле.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.