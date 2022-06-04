Чехія готова визнати Росію країною-терористом, - віце-спікер Ради

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віце-спікера Верховної ради Олени Кондратюк для "Радіо Свобода".

Повідомляється, що напередодні в Чехії вона зустрічалася з представниками місцевого парламенту. За її словами, Чехія однієї з перших країн у світі засудила російське вторгнення і прийняла резолюцію з визнанням військових злочинів геноцидом щодо України.

"Зараз ми також говорили про те, що Чехія готова прийняти на рівні двох палат свого парламенту також резолюцію про визнання Російської Федерації країною-терористом. Це дуже важливо", - підкреслила Кондратюк.