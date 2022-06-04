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Чехія готова визнати Росію країною-терористом, - віце-спікер Ради

Фото: віце-спікер Верховної ради Олена Кондратюк (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Чехія готова на рівні обох палат свого парламенту прийняти резолюцію з визнанням Російської Федерації країною-терористом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віце-спікера Верховної ради Олени Кондратюк для "Радіо Свобода".

Повідомляється, що напередодні в Чехії вона зустрічалася з представниками місцевого парламенту. За її словами, Чехія однієї з перших країн у світі засудила російське вторгнення і прийняла резолюцію з визнанням військових злочинів геноцидом щодо України.

"Зараз ми також говорили про те, що Чехія готова прийняти на рівні двох палат свого парламенту також резолюцію про визнання Російської Федерації країною-терористом. Це дуже важливо", - підкреслила Кондратюк.

Нагадаємо, раніше Верховна рада офіційно звернулася до Конгресу США з проханням визнати Росію країною-терористом.

Зазначимо, визнання конкретної країни терористом або спонсором тероризму, як правило, тягне за собою накладення жорстких санкцій і обмеження в торгівлі.

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