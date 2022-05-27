Чехия и Британия ответили на слухи об отказе НАТО давать Украине тяжелое оружие

В Праге на пресс-конференции с министром обороны Словакии Ярославом Надем прозвучал вопрос о якобы договоренностях некоторых стран НАТО не поставлять украинцам тяжелое оружие. На него ответила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

"Нет такой договоренности. По крайней мере, я о ней ничего не знаю. А если бы эта идея пришла кому - то в голову, мы бы ее не поддержали", - отметила Чернохова на соответствующий вопрос журналиста.

Там же, в Праге, глава британской дипломатии Лиз Трасс вместе с коллегой из Чехии Яном Липавским также опровергли подобные сообщения.

"Однозначно, это не базируется на реальности. Поддержка Украины поступает от отдельных государств, у НАТО как таковой большой программы поддержки нет. Чешская Республика гордится тем, что поддерживает Украину в военном отношении, помогает Украине противостоять российской агрессии и участвует во всех соответствующих проєктах, насколько позволяют наши возможности или по необходимости", - сказал Липавський.

Трасс заверила, что страны НАТО будут продолжать поставлять тяжелое вооружение Украине. Она подчеркнула, что сейчас важно создать план восстановления для Украины.