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Чехія та Британія відповіли на чутки про відмову НАТО давати Україні важку зброю

Фото: Яна Чернохова (flickr.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Міноборони Чехії та Британії спростовують інформацію про те, що деякі країни НАТО домовилися не надавати Україні важку зброю. Глави відомств переконують, оюзброєння українцям нададуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.

У Празі на пресконференції з міністром оборони Словаччини Ярославом Надем прозвучало питання про нібито домовленості деяких країн НАТО не постачати українцям важку зброю. На нього відповіла міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

"Немає такої домовленості. Принаймні, я про неї нічого не знаю. А якби ця ідея спала комусь на думку, ми б її не підтримали", - зазначила Чернохова на відповідне запитання журналіста.

Там же, у Празі, голова британської дипломатії Ліз Трасс разом із колегою з Чехії Яном Липавським також спростували подібні повідомлення.

"Однозначно, це не базується на реальності. Підтримка України надходить від окремих держав, у НАТО як такої великої програми підтримки немає. Чеська Республіка пишається тим, що підтримує Україну у військовому відношенні, допомагає Україні протистояти російській агресії та бере участь у всіх відповідних проєктах, наскільки дозволяють наші можливості чи за необхідності", - сказав Липавський.

Трасс запевнила, що країни НАТО продовжуватимуть постачати важке озброєння Україні. Вона наголосила, що зараз важливо створити план відновлення для України.

Нагадаємо, Збройним силам України допомагає вибувати російських окупантів з української землі Західне озброєння і техніка. Однак зараз українські військові дуже потребують зброї дальньої дії.

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