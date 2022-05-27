Чехія та Британія відповіли на чутки про відмову НАТО давати Україні важку зброю

У Празі на пресконференції з міністром оборони Словаччини Ярославом Надем прозвучало питання про нібито домовленості деяких країн НАТО не постачати українцям важку зброю. На нього відповіла міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

"Немає такої домовленості. Принаймні, я про неї нічого не знаю. А якби ця ідея спала комусь на думку, ми б її не підтримали", - зазначила Чернохова на відповідне запитання журналіста.

Там же, у Празі, голова британської дипломатії Ліз Трасс разом із колегою з Чехії Яном Липавським також спростували подібні повідомлення.

"Однозначно, це не базується на реальності. Підтримка України надходить від окремих держав, у НАТО як такої великої програми підтримки немає. Чеська Республіка пишається тим, що підтримує Україну у військовому відношенні, допомагає Україні протистояти російській агресії та бере участь у всіх відповідних проєктах, наскільки дозволяють наші можливості чи за необхідності", - сказав Липавський.

Трасс запевнила, що країни НАТО продовжуватимуть постачати важке озброєння Україні. Вона наголосила, що зараз важливо створити план відновлення для України.