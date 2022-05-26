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Залужный призвал предоставить Украине оружие дальнего действия

Новина українською →
КИев, Четверг 26 мая 2022 13:54
Залужный призвал предоставить Украине оружие дальнего действия Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженным силам Украины помогает выбывать российских оккупантов с украинской земли западное вооружение и техника. Однако сейчас украинские военные очень нуждаются в оружии дальнего действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram.

"Нам очень тяжело, но мы стоим. Мы боремся за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт. Выбивать врага из нашей земли нам помогает западное вооружение и техника", - написал он.

Залужный подчеркнул, что сейчас Западу нельзя медлить с предоставлением нового вооружения.

"Мы благодарны за предоставленную международную техническую помощь. В то же время, мы очень нуждаемся в образцах вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии. И с этим нельзя медлить, ведь цена задержки измеряется жизнями людей, защищавших мир от рашизма", - добавил он.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал оружие, которое реально может дать Германия.

Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник обвинил немецкого канцлера Олафа Шольца в том, что он не хочет поставлять Украине тяжелое оружие.

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