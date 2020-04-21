ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Чехії заявили про російську кібератаку

Новини » Надзвичайні події     21.04.2020 - 09:19
У Чехії заявили про російську кібератаку
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Дві чеські лікарні минулого тижня зіштовхнулися зі спробами кібератак

Кібератаки на чеські лікарні ймовірно є роботою російських хакерів, хоча російська сторона це заперечує. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання Lidové noviny, посилаючись на представника слідчої групи та члена Ради держбезпеки.

Зазначимо, дві чеські лікарні минулого тижня зіштовхнулися зі спробами кібератак, але їх вдалося відбити.

"Це організовано іноземною державою. Починають з'являтись свідчення, що за цим може бути Росія. Туди ведуть IP-адреси", - заявило джерело видання.

Російське посольство у Празі у своєму Facebook назвало цю інформацію "вигадками, брудною антиросійською атакою і відкритою провокацією".

"Ми категорично відкидаємо подібні вигадки", - повідомили в посольстві РФ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп продовжив дію виконавчих указів про санкції за кібератаки проти Сполучених Штатів, які були введені в тому числі проти Росії.

Разом з тим, Сполучені Штати Америки засуджують масштабну кібератаку на Грузію, здійснену Російською Федерацією минулого року.

У Чехії послабили карантинні заходи У Росії протестують через карантин: демонстрантів розганяє спецназ
Новини України ЧехияРосійська Федераціякібератака
News
On Top