ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США осудили российскую кибератаку на Грузию

Новости » Политика     21.02.2020 - 13:43
В США осудили российскую кибератаку на Грузию
Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Вашингтон призвал Россию немедленно прекратить такие действия

Соединенные Штаты Америки осуждают масштабную кибератаку на Грузию, осуществленную Российской Федерацией в прошлом году. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter, передает РБК-Украина.

По словам Помпео, Вашингтон осуждает атаку России на кибер-пространство Грузии и призывает немедленно прекратить совершать подобные действия.

"Мы выступаем на стороне Грузии и осуждаем кибер-атаку России, направленную против грузинского народа и учреждений. Россия должна немедленно прекратить такие действия в Грузии и где-либо. Стабильность кибер-пространства зависит от ответственного поведения всех стран", - заявил он.

В США осудили российскую кибератаку на Грузию

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Грузии заявило, что за прошлогодней кибер-атакой на грузинские государственные ведомства, проведенной 28 октября 2019 года, стоит Российская Федерация. В результате масштабной кибератаки были повреждены серверы и системы управления государственных учреждений.

Также РБК-Украина писало, что Тегеран обвинил США в кибератаке на иранскую инфраструктуру. Проведенный анализ якобы показал, что кибератака на объекты инфраструктуры Ирана, скорее всего, была осуществлена Вашингтоном.

США и "Талибан" близки к мирному соглашению Разведка США обнаружила попытки России помочь Трампу переизбраться, - Reuters
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиГрузиякибератака
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь