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В Чехии заявили о начале второй волны коронавируса

Прага, Воскресенье 13 сентября 2020 18:29
В Чехии заявили о начале второй волны коронавируса
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Чехии началась вторая волна коронавируса. В течение 2-3 недель в Чехии ожидают такое количество госпитализированных, какое было весной.

Об этом заявил представитель правительства в области здравоохранения Роман Примула, сообщает Ceskenoviny.cz.

Чехия сейчас находится на третьем месте в Евросоюзе по росту заболеваемости коронавируса. За субботу, 12 сентября, в Чехии зафиксировали 1541 новый случай заболевания. Всего с начала пандемии заболели 13,7 тысячи человек. Сейчас 297 пациентов госпитализированы, 69 - в тяжелом состоянии.

По словам эксперта, если вирус продолжит распространяться такими же темпами как сейчас, в конце октября чешские больницы будут переполнены пациентами с COVID-19.

"В Чехии вторая волна эпидемии коронавируса", - заявил Примула.

Напомним, также о второй волне коронавируса заявило правительство Австрии, там с пятницы на субботу подтвердили 869 новых случаев COVID-19. При этом население страны составляет 9 млн человек.

Кроме этого РБК-Украина писало, что Армения продлила карантин из-за коронавируса до января 2021 года.

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