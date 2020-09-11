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В Армении карантин продлили до января 2021 года

Ереван, Пятница 11 сентября 2020 15:59
В Армении карантин продлили до января 2021 года
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Армении приняло решение продлить карантин в стране до 11 января 2021 года. Этот режим пришел на смену чрезвычайному положению, который действовал в Армении с 16 марта.

Об этом сообщает Public Radio of Armenia.

Решение принято с учетом того, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус глобальной пандемией в марте 2020 года, и что эпидемическая ситуация во всем мире остается напряженной.

Напомним, в конце мая Армения заявила о второй волне коронавируса.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Украине впервые подтвердили более 3 тысяч новых случаев COVID-19. Больше всего заражений в Киеве, Тернопольской, Харьковской областях.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины не исключает возможность введения режима "красной зоны" по всей стране в случае ухудшения эпидемической ситуации.

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