В Армении карантин продлили до января 2021 года

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Правительство Армении приняло решение продлить карантин в стране до 11 января 2021 года. Этот режим пришел на смену чрезвычайному положению, который действовал в Армении с 16 марта.

Об этом сообщает Public Radio of Armenia.

Решение принято с учетом того, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус глобальной пандемией в марте 2020 года, и что эпидемическая ситуация во всем мире остается напряженной.

Напомним, в конце мая Армения заявила о второй волне коронавируса.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Украине впервые подтвердили более 3 тысяч новых случаев COVID-19. Больше всего заражений в Киеве, Тернопольской, Харьковской областях.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины не исключает возможность введения режима "красной зоны" по всей стране в случае ухудшения эпидемической ситуации.