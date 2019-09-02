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В Чехии закрыли расследование против премьера Бабиша

Новости » Политика    02.09.2019 - 18:35
В Чехии закрыли расследование против премьера Бабиша
Фото: Андрей Бабиш (flickr.com/Bundesministerium für Europa)

Органы юстиции изменили правовую оценку ситуации

Прокуратура Чехии остановила расследование возможного мошенничества относительно премьер-министра страны Андрея Бабиша. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, органы юстиции изменили правовую оценку ситуации.

Материалы дела, включающие в себя свыше 20 тыс. страниц, были направлены руководству прокуратуры. Ему предстоит установить обоснованность действий нижестоящих сотрудников с точки зрения закона.

Накануне Бабиш исключил возможность своей отставки в случае предъявления обвинений и допустил остановку расследования.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в начале июня в столице Чехии на Вацлавской площади Праги состоялась акция протеста с требованиями отставки министра юстиции Марии Бенешов, премьер-министра Андрея Бабиша, а также обеспечения независимости судебной власти. По информации организаторов, протестовать тогда вышли около 120 тыс. человек.

Кроме того, в ноябре прошлого года нижней палате парламента Чешской Республики не удалось вынести вотум недоверия правительству Андрея Бабиша. После целого дня дебатов 92 депутата из 182 принявших участие в голосовании высказались против предложения о вынесении вотума недоверия в ходе поименного голосования, поддержали - 90, при необходимых 101 голосе.

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