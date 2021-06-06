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В Чехии задержали четырех украинцев: поставляли дешевую рабочую силу

Автор: Наталья Скороход

В Чехии задержали четырех украинцев, жителей Закарпатской области. Их обвиняют в том, что они поставляли в страну нелегально дешевую рабочую силу из Украины.

Об этом сообщает Idnes.cz.

Сообщается, что спецоперация под кодовым названием "Кличко" стала одной из крупнейших полицейских операций в Чехии за последние годы. В ней приняли участие почти сто полицейских и более пятидесяти сотрудников таможни.

"Мы задержали главного члена банды, называющего себя начальником, члена его семьи и еще двух человек, которые перевозили рабочих в Чешскую Республику", - сказал следователь Ондржей Старый.

Наемники по туристическим визам. В страну они заезжали из Венгрии, Словакии, Польши.

Напомним, в Сумской области пограничники задержали россиянина. Он притворился украинцем и пытался незаконно перейти границу.

Ранее сообщалось, что в Латвии задержали 8 украинцев. Они пытались попасть в страну с поддельными тестами на коронавирус.

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