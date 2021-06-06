В Чехии задержали четырех украинцев: поставляли дешевую рабочую силу

В Чехии задержали четырех украинцев, жителей Закарпатской области. Их обвиняют в том, что они поставляли в страну нелегально дешевую рабочую силу из Украины.
Сообщается, что спецоперация под кодовым названием "Кличко" стала одной из крупнейших полицейских операций в Чехии за последние годы. В ней приняли участие почти сто полицейских и более пятидесяти сотрудников таможни.
"Мы задержали главного члена банды, называющего себя начальником, члена его семьи и еще двух человек, которые перевозили рабочих в Чешскую Республику", - сказал следователь Ондржей Старый.
Наемники по туристическим визам. В страну они заезжали из Венгрии, Словакии, Польши.
Напомним, в Сумской области пограничники задержали россиянина. Он притворился украинцем и пытался незаконно перейти границу.
Ранее сообщалось, что в Латвии задержали 8 украинцев. Они пытались попасть в страну с поддельными тестами на коронавирус.