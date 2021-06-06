У Чехії затримали чотирьох українців: постачали дешеву робочу силу

Повідомляється, що спецоперація під кодовою назвою "Кличко" стала однією з найбільших поліцейських операцій в Чехії за останні роки. У ній взяли участь майже сто поліцейських і більше п'ятдесяти співробітників митниці.

"Ми затримали головного члена банди, який називає себе начальником, члена його сім'ї і ще двох осіб, які перевозили робітників в Чеську Республіку", - сказав слідчий Ондржей Старий.

Найманці за туристичними візами. В країну вони заїжджали з Угорщини, Словаччини, Польщі.