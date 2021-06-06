У Чехії затримали чотирьох українців: постачали дешеву робочу силу

У Чехії затримавши чотирьох українців, жителів Закарпатської області. Їх звинувачують у тому, що вони постачали в країну нелегально дешеву робочу силу з України.
Про це повідомляти Idnes.cz.
Повідомляється, що спецоперація під кодовою назвою "Кличко" стала однією з найбільших поліцейських операцій в Чехії за останні роки. У ній взяли участь майже сто поліцейських і більше п'ятдесяти співробітників митниці.
"Ми затримали головного члена банди, який називає себе начальником, члена його сім'ї і ще двох осіб, які перевозили робітників в Чеську Республіку", - сказав слідчий Ондржей Старий.
Найманці за туристичними візами. В країну вони заїжджали з Угорщини, Словаччини, Польщі.
Нагадаємо, у Сумській області прикордонники затримали росіянина. Він прикинувся українцем і намагався незаконно перейти кордон.
Раніше повідомлялося, що у Латвії затримали 8 українців. Вони намагалися потрапити в країну з підробленими тестами на коронавірус.