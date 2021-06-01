В Чехии вынесли приговор воевавшему на Донбассе наемнику

Городской суд Праги заочно приговорил к 20 годам 32-летнего гражданина Чехии Мартина Кантора, воевавшего на Донбассе на стороне так называемой "ЛНР". Он признан виновным в совершении теракта и участии в террористической организации.
Об этом сообщило чешское издание Novinky.
Отмечается, что Кантор в 2015 году вылетел из Праги через Ростов-на-Дону на Донбасс. Там он прошел военную подготовку и стал снайпером в войсковых формированиях "ЛНР". Согласно обвинительному заключению, ему присвоили звание сержанта.
Кантор принимал участие в боевых действиях. "В составе разведывательно-диверсионной группы он лично устанавливал мины и гранатометы в районе линии разграничения", - цитирует издание прокурора Мартина Белые.
В ходе суда показания дали несколько экспертов и свидетелей - друзья подсудимого. Они сообщили, что Кантор говорил о желании принять участие в боевых действиях в Украине на стороне пророссийских сепаратистов и писал им о своих успехах в рядах подразделений "ЛНР".
Гражданина Чехии судили заочно, поскольку он не вернулся в страну из Украины и его местонахождение неизвестно.
По словам Белые, в связи с участием чешских граждан в боевых действиях на Донбассе в стране прошел масштабный рейд, в ходе которого были задержаны пять человек. Они подозреваются в совершении террористических преступлениях.
Напомним, в начале мая испанская полиция задержала мужчину, который подозревается в причастности к убийству не менее двух силовиков на Майдане в 2013 году. Украинские правоохранительные органы объявляли его в международный розыск.
Отметим, в апреле Мукачевский городской суд признал виновным местного жителя, призывавшего к отделению Закарпатской области от Украины. Сепаратиста заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.
Как писало РБК-Украина, на Закарпатье в середине декабря неизвестные разместили на стене дома провокационную надпись: "Закарпатье - это Украина. Мы за вами придем". Полиция возбудила дело по факту разжигания национальной розни.