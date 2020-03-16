В Чехии ввели карантин из-за коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Карантин продлится минимум неделю

В Чехии ввели карантин на территории всей страны из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Prague Morning.

Карантин вступил в силу с полуночи 16 марта и продлится до 24 марта. Жители страны смогут выходить из дома только для поездок на работу, посещения аптек и медицинских учреждений, покупки продуктов питания и ухода за родственниками.

Также разрешается посещать банки и почту. Во всех остальных случаях свободное передвижение по стране запрещается.

Контролировать карантин полиции будут помогать более 2 тыс. военнослужащих и около 400 сотрудников таможни.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Чехии из-за коронавируса в стране с 16 марта вводит полный запрет на въезд иностранцев, а также на выезд своих граждан.

Ранее премьер-министр Словакии Питер Пеллегрини заявил, что в стране будет объявлено чрезвычайное положение в связи с борьбой со вспышкой коронавируса.

РБК-Украина писало, что президент Сербии Александр Вучич объявил чрезвычайное положение по всей территории страны из-за вспышки коронавируса.