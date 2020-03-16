У Чехії ввели карантин через коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Карантин триватиме щонайменше тиждень

У Чехії ввели карантин на всій території країни через поширення коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Prague Morning.

Карантин набрав чинності з опівночі 16 березня і триватиме до 24 березня. Жителі країни зможуть виходити з будинку тільки для поїздок на роботу, відвідування аптек та медичних установ, придбання продуктів харчування і догляду за родичами.

Також дозволяється відвідувати банки і пошту. У всіх інших випадках вільне пересування по країні забороняється.

Контролювати карантин поліції будуть допомагати понад 2 тис. військовослужбовців і близько 400 співробітників митниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Чехії з-за коронавіруса в країні з 16 березня вводить повну заборону на в'їзд іноземців, а також на виїзд своїх громадян.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Пітер Пеллегріні заявив, що в країні буде оголошено надзвичайний стан у зв'язку з боротьбою зі спалахом коронавіруса.

РБК-Україна писало, що президент Сербії Олександр Вучич оголосив надзвичайний стан по всій території країни з-за спалаху коронавіруса.