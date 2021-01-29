В Чехии ужесточают карантин из-за COVID

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Правительство Чехии приняло решение ужесточить карантин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Новые ограничения вступят в действие в субботу, 30 января.

Об этом сообщает Cesky Padio.

Новые ограничения коснулись отелей и пансионов.

Так, власти запретили гостиницам размещать приезжих, за исключением приехавших в командировку. У постояльцев должны быть заверенные начальством или другими ответственными лицами справки о необходимости служебных поездок. Эти документы подлежат длительному хранению и могут быть затребованы властями.

Кроме того, жители будут должны носить респираторы вместо медицинских масок.

Новые меры будут действовать до тех пор, пока количество госпитализированных с COVID не снизится до трех-четырех тысяч.

Напомним, правительство Чехии приняло решение об усилении карантина в стране с 27 декабря. В частности, закрыли все магазины, кроме продуктовых и аптек.

Кроме того, ранее в Праге тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против ужесточения правительством карантинных ограничений.