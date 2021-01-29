У Чехії посилюють карантин через COVID

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Уряд Чехії ухвалив рішення посилити карантин у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні. Нові обмеження набудуть чинності в суботу, 30 січня.

Про це повідомляє Cesky Padio.

Нові обмеження торкнулися готелів і пансіонів.

Так, влада заборонила готелям розміщувати приїжджих, за винятком які приїхали у відрядження. У постояльців повинні бути завірені начальством або іншими відповідальними особами довідки про необхідність службових поїздок. Ці документи підлягають тривалому зберіганню і можуть вимагатись владою.

Крім того, мешканці повинні носити респіратори замість медичних масок.

Нові заходи будуть діяти до тих пір, поки кількість госпіталізованих з COVID не знизиться до трьох-чотирьох тисяч.

Нагадаємо, уряд Чехії прийняло рішення про посилення карантину в країні з 27 грудня. Зокрема, закрили всі магазини, окрім продуктових і аптек.

Крім того, раніше в Празі тисячі людей вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти посилення урядом карантинних обмежень.