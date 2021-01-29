ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Чехії посилюють карантин через COVID

Прага, П'ятниця 29 січня 2021 14:25
У Чехії посилюють карантин через COVID
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд Чехії ухвалив рішення посилити карантин у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні. Нові обмеження набудуть чинності в суботу, 30 січня.

Про це повідомляє Cesky Padio.

Нові обмеження торкнулися готелів і пансіонів.

Так, влада заборонила готелям розміщувати приїжджих, за винятком які приїхали у відрядження. У постояльців повинні бути завірені начальством або іншими відповідальними особами довідки про необхідність службових поїздок. Ці документи підлягають тривалому зберіганню і можуть вимагатись владою.

Крім того, мешканці повинні носити респіратори замість медичних масок.

Нові заходи будуть діяти до тих пір, поки кількість госпіталізованих з COVID не знизиться до трьох-чотирьох тисяч.

Нагадаємо, уряд Чехії прийняло рішення про посилення карантину в країні з 27 грудня. Зокрема, закрили всі магазини, окрім продуктових і аптек.

Крім того, раніше в Празі тисячі людей вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти посилення урядом карантинних обмежень.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ЧехияКарантинКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся