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"Мы не овцы": в Чехии прошли массовые протесты против продления локдауна

Прага, Понедельник 11 января 2021 06:39
"Мы не овцы": в Чехии прошли массовые протесты против продления локдауна
Фото: Прага (Reuters/David W Cerny)
Автор: Артур Родивилов

В Праге тысячи людей вышли на улицы в воскресенье, 10 января, чтобы выразить протест против ужесточения правительством карантинных ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом. По данным полиции, число участников этой акции составило две тысячи человек.

Об этом сообщает DW.

Многие из них не носили масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Некоторые протестующие имели при себе плакаты с надписями: "Остановите коронавирусный террор" и "Мы не овцы". Организаторами акции выступили, кроме прочего, владельцы ресторанного бизнеса и фитнесс-тренеры. Гостиницы и культурные заведения закрыты в Чехии с середины октября. Сообщается, что среди выступивших на митинге с речью был и экс-президент Чехии Вацлав Клаус.

По словам демонстрантов, закрытие ресторанов, магазинов и школ приведет к тому, что цена пандемии для экономики окажется еще более высокой. Кроме того, локдаун будет иметь негативные последствия для психического здоровья людей, подчеркивали активисты.

Напомним, правительство Чехии приняло решение об усилении карантина в стране с 27 декабря. В частности, закрыли все магазины, кроме продуктовых и аптек. В продуктовых магазинах будет разрешена продажа только жизненно необходимых товаров. Школы открылись 4 января только для учеников первого и второго классов. Работа детских садов и специальных школ не прекращается.

Также в Чехии было принято решение о продолжении чрезвычайной ситуации в стране до 22 января.

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