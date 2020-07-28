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В Чехии судят белоруса за обвинения в терроризме на Донбассе

Прага, Вторник 28 июля 2020 11:45
В Чехии судят белоруса за обвинения в терроризме на Донбассе
Фото: боевик "ДНР" (news.online)
Автор: Андрей Козловский

Гражданин Беларуси любую свою вину отрицает

Городской суд Праги (Чехия) начал рассмотрение дела гражданина Беларуси, которого обвиняют в активном участии в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков, что квалифицируют как "террористическое нападение". В случае признания виновным, ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как сообщается, обвиняют 41-летнего Алексея Фадеева, который постоянно живет в Праге. Однако свою вину он отрицает и утверждает, что хотел помочь людям "защищаться от украинских фашистов". Сейчас мужчина уже находится в заключении, осужден по другому уголовному делу.

Как отмечается, белорус неоднократно, с ноября 2014 до мая 2016 года, выезжал из Чехии и попадал на Донбасс через российский Ростов-на-Дону, где принимал активное участие в боях против украинских военных. Фадеев также заявлял, что не знал, что деятельность группировки "ДНР" противоречит Конституции Украины.

Кроме того, Фадеев вспоминал гражданина Чехии Эрика Ешту, который был осужден условно за его участие в боях против Украины на Донбассе. По словам белоруса, Ешту помогал ему добраться в Украину и встречался с ним в Донецке.

Напомним, чешский суд приговорил к трехлетнему заключению условно с отсрочкой на пять лет гражданину Павлу Кафке за участие в войне на Донбассе.

Еще одного чешского гражданина обвинили в терроризме за то, что он воевал на Донбассе против Украины.

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