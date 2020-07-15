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У Чехії зіткнулись два потяги: десятки постраждалих

Прага, Середа 15 липня 2020 10:12
У Чехії зіткнулись два потяги: десятки постраждалих
Фото: аварія в Чехії (twitter.com/Spravazeleznic)
Автор: Анастасия Рокитна

В результаті зіткнення загинув водій потяга

У Чехії неподалік від містечка Ческі Брод під Прагою зіткнулися пасажирський і вантажний потяги. В результаті події одна людина загинула та більше 30 постраждалих.

Про це повідомляє Aktualne.

Як повідомляється, пасажирський поїзд CityElefant врізався у вантажний поштовий потяг, який стояв на колії. У пасажирському потязі було від 100 до 120 осіб. Він зійшов з рейок після удару. В результаті зіткнення загинув водій цього потяга.

Ще 4 людини отримали серйозні поранення, 31 пасажир - легкі поранення. Серед поранених 8 неповнолітніх.

За попередньої інформацією, причиною аварії був технічний збій.

Нагадаємо, тиждень тому в Чехії знову зіткнулися два пасажирських потяги, тоді було відомо як мінімум про двох загиблих і близько 30 поранених.

Крім того, в червні інцидент з поїздом трапився на залізничному переїзді поблизу Праги. Поїзд зіткнувся з автобусом, постраждали десять осіб.

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