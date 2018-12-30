В Чехии создадут электронный каталог мест украинской памяти

Фото: Евгений Перебийнис (Baltnews)

Перебийнис призвал украинцев изо всех уголков Чехии помочь посольству в поиске захоронений украинцев

Посольство Украины в Чехии намерено начать работу над созданием электронного каталога мест украинской памяти на территории страны. Об этом заявил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в Facebook.

Он отметил, что планируется начало работы над созданием электронного каталога мест украинской памяти на территории Чехии.

Перебийнис призвал украинцев изо всех уголков Чехии помочь посольству в поиске захоронений украинцев.

"Если вы нашли такую могилу или памятник, особенно в регионах, пожалуйста, сфотографируйте ее, опишите точное место ее расположения и вышлите эту информацию нам любым удобным для вас способом", - написал он.

Напомним, 16 ноября в городе Сегед (Венгрия) открыли памятник жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Также РБК-Украина писало, что власти Эстонии открыли в Таллине мемориал, посвященный памяти жертв коммунистического режима.